Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:45

В России выступит американский рэпер марокканского происхождения

Рэпер French Montana выступит на концерте в Москве в апреле 2026 года

Рэпер French Montana Рэпер French Montana Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский рэпер марокканского происхождения French Montana (настоящее имя — Карим Харбуш) выступит на концерте в Москве, сообщила ТАСС пресс-служба Say Agency. Мероприятие пройдет 23 апреля 2026 года.

Рэпер French Montana 23 апреля 2026 года выступит на VK Stadium в Москве, — говорится в сообщении.

French Montana известен по песням Stay Schemin и Wish U Well, его номинировали на премии Billboard Music Awards и Grammy. Кроме того, он является женихом принцессы Дубая Махры Аль-Мактум.

Ранее стало известно, что американский рэпер T. I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года. Помимо этого, вместе с женой он отправится на экскурсии по некоторым городам Золотого кольца. T. I. известен такими песнями, как Whatever U Like, Blurred Lines. У него есть совместные альбомы с рэпером Эминемом и поп-певицей Рианной.

До этого рэпер Тимбаленд, посетивший Москву, рассказал, что попробовал борщ, блины и пельмени. По словам музыканта, русская кухня сильно отличается от той, что ему доводилось пробовать в Соединенных Штатах.

Россия
концерты
рэперы
США
Марокко
