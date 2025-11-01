Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рабочий погиб после падения с крыши пятиэтажного дома

СК: в Химках возбудили уголовное дело после падения с крыши и гибели рабочего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По факту гибели и травмирования двух рабочих в Химках возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области. По версии следствия, двое рабочих находились на крыше пятиэтажного многоквартирного дома и выполняли работы по установке снегозадержателей. Оба сорвались с крыши, в результате один из них получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия.

Следователем следственного отдела по г. Химки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорожный знак упал на 14-летнего мальчика после столкновения двух автомобилей на Ленинградской улице в Воронеже. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, подросток скончался от полученных травм.

До этого толпа рабочих устроила драку в московском ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. Позже появилась информация, что дракой «руководили» из черного Mercedes без номеров.

