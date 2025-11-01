Рабочий погиб после падения с крыши пятиэтажного дома СК: в Химках возбудили уголовное дело после падения с крыши и гибели рабочего

По факту гибели и травмирования двух рабочих в Химках возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области. По версии следствия, двое рабочих находились на крыше пятиэтажного многоквартирного дома и выполняли работы по установке снегозадержателей. Оба сорвались с крыши, в результате один из них получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия.

Следователем следственного отдела по г. Химки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ, — сказано в сообщении.

