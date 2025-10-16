Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:04

Юрист оценил шансы экс-футболистов «Химок» вернуть деньги с клуба-банкрота

Юрист Салкин: экс-футболисты «Химок» не получат полные суммы от клуба-банкрота

Футболисты команды «Химки» Футболисты команды «Химки» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний процент удовлетворения требований кредиторов в делах о банкротстве в России на 2025 год составляет 10–12%, поэтому бывшим футболистам «Химок» не следует рассчитывать на получение полных сумм, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что после признания клуба банкротом все требования кредиторов, включая игроков, удовлетворяются только в рамках дела о банкротстве.

Если их требования связаны с трудовыми договорами — заработная плата, премии, компенсации, — они будут включены в реестр требований кредиторов второй очереди, которая имеет преимущество перед обычными коммерческими кредиторами, в том числе банками. Однако фактическое получение денег зависит не от судебного решения, а от наличия имущества у клуба и итогов конкурсного производства. Если у должника нет активов или их стоимость меньше суммы долгов, то даже подтвержденные судом требования останутся неудовлетворенными, — сказал Салкин.

Подмосковный клуб 18 июня объявил о приостановке деятельности из-за долгов в размере более миллиарда рублей. «Химки» лишились возможности играть в высшем дивизионе чемпионата России. В сентябре клуб признали банкротом. Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что бывшие футболисты команды Георгий Джикия, Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и еще 179 человек подали иски на подмосковный клуб в размере 695 млн рублей.

Химки
футболисты
российские спортсмены
компании-банкроты
