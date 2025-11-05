Кадета заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Воронеже подростка подозревают в изнасиловании 11-летней девочки, передает Telegram-канал «Воронеж | События | Новости». Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении СК.

В местных СМИ появилась информация о том, что преступление было совершено кадетом одного из городских учебных заведений. Нападение произошло в подъезде дома в Коминтерновском районе в прошлом году. После того как родители пострадавшей девочки обратились в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю девушку во время поездки. Инцидент произошел поздно ночью 1 ноября во дворе дома на проспекте Науки. Таксист высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

До этого житель Питтсбурга Ки-Шон Крамити был арестован по обвинению в похищении и сексуальном насилии над 13-летней девочкой из Луизианы. Подросток познакомилась с ним через Snapchat, он заманил девочку в его дом, где ее нашли в подвале в коробке, накрытой серой простыней. Крамити задержан 31 октября по обвинениям в торговле людьми, сексуальном насилии над несовершеннолетними и незаконной продаже алкоголя.