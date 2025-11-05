В России раскрыли детали учений «Тропа росомахи» на Шри-Ланке

На базе учебного центра Сухопутных войск Шри-Ланки стартовали первые в истории совместные военные маневры с Россией, сообщили в Минобороны РФ. Как передает ТАСС, они получили название «Тропа росомахи — 2025».

На территории центра подготовки Сухопутных войск в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка проходят первые совместные российско-ланкийские учения «Тропа росомахи — 2025», — сказано в сообщении.

Российскую делегацию возглавляет генерал-майор Андрей Козлов, а ланкийскую — генерал-майор Приянта Ниваратне. Со стороны России в учениях участвуют военные из состава Восточного военного округа.

