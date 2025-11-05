Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:01

В России раскрыли детали учений «Тропа росомахи» на Шри-Ланке

МО: Россия и Шри-Ланка впервые проводят военные учения

Фото: МО РФ

На базе учебного центра Сухопутных войск Шри-Ланки стартовали первые в истории совместные военные маневры с Россией, сообщили в Минобороны РФ. Как передает ТАСС, они получили название «Тропа росомахи — 2025».

На территории центра подготовки Сухопутных войск в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка проходят первые совместные российско-ланкийские учения «Тропа росомахи — 2025», — сказано в сообщении.

Российскую делегацию возглавляет генерал-майор Андрей Козлов, а ланкийскую — генерал-майор Приянта Ниваратне. Со стороны России в учениях участвуют военные из состава Восточного военного округа.

Ранее появилась информация, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По словам замглавы МИД России Александра Грушко, идет активная милитаризация региона. Он подчеркнул, что Россия готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового и иного характера. В приоритете — обеспечение национальной безопасности и собственных интересов, указал Грушко.

Минобороны РФ
учения
Шри-Ланка
военные
