Суд поставил точку в деле Шлосберга

Псковский областной суд назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 420 часов обязательных работ по делу о повторном нарушении порядка деятельности иноагента, передает объединенная пресс-служба судов Псковской области. В ведомстве уточнили, что он не менее пяти раз публиковал контент без соответствующей маркировки.

Шлосберг Л. М., будучи дважды привлеченным в течение 2024 года к административной ответственности, <...> в период с 12.05.2024 по 31.07.2024 не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» информационные материалы без указания на то, что они были произведены, распространены и направлены иностранным агентом, — рассказали в пресс-службе.

Ранее гособвинение потребовало назначить 440 часов обязательных работ Шлосбергу. Следствие установило, что 12 января зампред «Яблока» разместил в Сети видеозапись с дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Во время спора Шлосберг настаивал на прекращении огня на Украине.

До этого суд изменил ему меру пресечения по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шлосбергу назначили домашний арест вместо запрета определенных действий. Он пробудет под домашним арестом до 8 декабря.