Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга Прокуратура запросила 440 часов работ для Шлосберга по делу об иноагентстве

Прокуратура потребовала назначить 440 часов обязательных работ заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. Надзорный орган запросил такое наказание в ходе судебных прений 24 октября.

Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о «плашках иноагента», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 января зампред «Яблока» опубликовал в Сети видеозапись с дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Во время спора Шлосберг настаивал на скорейшем прекращении огня на Украине.

В начале октября Псковский областной суд изменил меру пресечения Шлосбергу по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его вернули под домашний арест, который ранее был заменен на запрет определенных действий. Шлосберг пробудет под домашним арестом минимум до 8 декабря.

В июне в квартирах Шлосберга и его 96-летнего отца прошли обыски. У политика изъяли всю технику, а его самого поместили в изолятор временного содержания.