Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга

Прокуратура потребовала назначить 440 часов обязательных работ заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. Надзорный орган запросил такое наказание в ходе судебных прений 24 октября.
Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о «плашках иноагента», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 12 января зампред «Яблока» опубликовал в Сети видеозапись с дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Во время спора Шлосберг настаивал на скорейшем прекращении огня на Украине.
В начале октября Псковский областной суд изменил меру пресечения Шлосбергу по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его вернули под домашний арест, который ранее был заменен на запрет определенных действий. Шлосберг пробудет под домашним арестом минимум до 8 декабря.
В июне в квартирах Шлосберга и его 96-летнего отца прошли обыски. У политика изъяли всю технику, а его самого поместили в изолятор временного содержания.