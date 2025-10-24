Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:04

Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга

Лев Шлосберг Лев Шлосберг Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Прокуратура потребовала назначить 440 часов обязательных работ заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. Надзорный орган запросил такое наказание в ходе судебных прений 24 октября.

Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о «плашках иноагента», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 января зампред «Яблока» опубликовал в Сети видеозапись с дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Во время спора Шлосберг настаивал на скорейшем прекращении огня на Украине.

В начале октября Псковский областной суд изменил меру пресечения Шлосбергу по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его вернули под домашний арест, который ранее был заменен на запрет определенных действий. Шлосберг пробудет под домашним арестом минимум до 8 декабря.

В июне в квартирах Шлосберга и его 96-летнего отца прошли обыски. У политика изъяли всю технику, а его самого поместили в изолятор временного содержания.

