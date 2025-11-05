Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов

Для приготовления горчичного соуса понадобятся следующие продукты: 50 г порошка горчицы, 100 мл рассола из-под огурцов, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. растительного масла и опционально 1 чайная ложка уксуса.

Подогрейте рассол в сотейнике до температуры примерно 30–40 градусов — он должен быть теплым, но не горячим.

В чистой посуде смешайте горчичный порошок с сахаром, тщательно перемешайте сухие компоненты. Затем поэтапно введите теплый рассол, постоянно помешивая ложкой или венчиком, чтобы смесь осталась однородной и без комков. Вливайте рассол понемногу, пока не получится густая, но пластичная масса. Если горчица будет казаться слишком густой, добавьте еще чуточку рассола, чтобы добиться желаемой консистенции. В завершение влейте столовую ложку растительного масла, а по желанию добавьте чайную ложку уксуса — эти ингредиенты сделают вкус горчицы более мягким и сбалансированным.

Переложите полученный соус в чистую стеклянную банку, плотно закройте крышкой и оставьте на столе на 8–12 часов. За это время горчица настоится и приобретет насыщенный, глубокий вкус, который прекрасно дополнит мясные, овощные и другие блюда. Этот простой рецепт позволяет получить натуральный продукт без искусственных добавок и консервантов, идеально подходящий для домашнего застолья.

