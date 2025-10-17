Легкий рецепт фаршированных огурцов с ароматным хумусом: кетозавтрак

Семья и жизнь

Состав: большие огурцы — 4 шт., хумус — 200 г, томаты вяленые — 50 г, укроп — 2 стебелька, черный молотый перец, чили-порошок, соль — на свой вкус.

Огурцы поделите ножом поперечно пополам, аккуратно вырежьте мякоть. Помидоры с укропом измельчите ножом.

Соедините в миске хумус с измельченными томатной массой и приправами. Посолите и поперчите на свой вкус, добавив немного чили для пикантности.

Наполните полученной массой половинки огурцов с помощью кондитерского мешка или ложки. Такая закуска проста в приготовлении и отлично подойдет для легкого перекуса или праздничного стола.

