Салаты готовить перестала — беру огурцы и кладу в пакет: эту ленивую закуску сметают со стола за секунду

Банальные салаты уже многим надоели. Попробуйте приготовить его из маринованных огурцов с пикантными специями — готовится быстро, а вкус превосходит все ожидания!

Возьмите килограмм свежих огурцов, нарежьте брусочками, убрав хвостики. Сложите в пакет, добавьте чайную ложку соли, щепотки кориандра, черного перца, паприки и куркумы, чайную ложку горчицы, измельченный чеснок, масло и укроп.

Завяжите пакет и тщательно перемешайте. Отправьте в холодильник — и через некоторое время у вас будет готова хрустящая закуска с насыщенным вкусом. Гости будут просить рецепт!

