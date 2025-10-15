Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:05

Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски

Мясная подлива по-белорусски: легкий рецепт Мясная подлива по-белорусски: легкий рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мачанка — еще один кулинарный символ Белоруссии. Название говорит само за себя: в эту ароматную подливку принято макать блины, лепёшки или свежий хлеб. Блюдо получается очень сытным, деревенским и по-домашнему вкусным.

Обжарьте 300 г свинины кусочками, добавьте 200 г копченых колбасок и немного сала. Когда мясо зарумянится, всыпьте ложку муки и перемешайте. Влейте 300 мл сметаны, разведенной бульоном, добавьте соль, перец и лавровый лист. Тушите на слабом огне 20 минут, пока соус не станет густым и нежным.

  • Совет: подавайте мачанку обязательно с блинами — так вкус раскроется по-настоящему.

  • Калорийность: около 250 ккал на 100 г; время приготовления — 45 минут.

Посмотрите рецепт идеального яблочного пирога: готовим нежный татарский бэлиш.

Читайте также
Ленивый ужин: беру 300 г мяса и картошку — домашние сметают прямо из сковородки
Общество
Ленивый ужин: беру 300 г мяса и картошку — домашние сметают прямо из сковородки
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Семья и жизнь
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Семья и жизнь
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Белоусов раскрыл, что совершенствуют ВС России и Белоруссии
Власть
Белоусов раскрыл, что совершенствуют ВС России и Белоруссии
мясо
подливы
рецепты
национальная кухня
Белоруссия
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.