Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски

Мачанка — еще один кулинарный символ Белоруссии. Название говорит само за себя: в эту ароматную подливку принято макать блины, лепёшки или свежий хлеб. Блюдо получается очень сытным, деревенским и по-домашнему вкусным.

Обжарьте 300 г свинины кусочками, добавьте 200 г копченых колбасок и немного сала. Когда мясо зарумянится, всыпьте ложку муки и перемешайте. Влейте 300 мл сметаны, разведенной бульоном, добавьте соль, перец и лавровый лист. Тушите на слабом огне 20 минут, пока соус не станет густым и нежным.

Совет: подавайте мачанку обязательно с блинами — так вкус раскроется по-настоящему.

Калорийность: около 250 ккал на 100 г; время приготовления — 45 минут.

