Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой Житель Красноярского края полтора года пытается доказать, что он жив

Пенсионер из Лесосибирска Владимир оказался в сложной ситуации: банки и другие финансовые учреждения начали считать его умершим, передает Telegram-канал Kras Mash. Весной прошлого года он столкнулся с проблемой при попытке снять деньги со своей банковской карты, поскольку банк уведомил его о смерти.

Мужчине аннулировали медицинскую страховку, лишили пенсии и сняли с учета автомобиль. Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска было найдено тело неизвестного мужчины и некий свидетель якобы опознал в нем Владимира. Следователи признали свою ошибку, но информация уже распространилась по всем уровням системы.

Владимир в настоящее время активно доказывает свою «живучесть», посещая различные учреждения. Он крайне обеспокоен возможностью утраты своего имущества и не может понять, каким образом возникла эта ошибка, ведь он никогда не был в Свердловском районе.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина ошибочно был признан умершим. Он узнал об этом в июне, когда пришел в поликлинику. После выписки из больницы петербуржец столкнулся с рядом трудностей: банки и социальные службы признали его умершим, а в ЗАГСе ему выдали свидетельство о смерти. Адвокаты пострадавшего обратились в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.