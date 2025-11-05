Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 10:22

Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из Лесосибирска Владимир оказался в сложной ситуации: банки и другие финансовые учреждения начали считать его умершим, передает Telegram-канал Kras Mash. Весной прошлого года он столкнулся с проблемой при попытке снять деньги со своей банковской карты, поскольку банк уведомил его о смерти.

Мужчине аннулировали медицинскую страховку, лишили пенсии и сняли с учета автомобиль. Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска было найдено тело неизвестного мужчины и некий свидетель якобы опознал в нем Владимира. Следователи признали свою ошибку, но информация уже распространилась по всем уровням системы.

Владимир в настоящее время активно доказывает свою «живучесть», посещая различные учреждения. Он крайне обеспокоен возможностью утраты своего имущества и не может понять, каким образом возникла эта ошибка, ведь он никогда не был в Свердловском районе.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина ошибочно был признан умершим. Он узнал об этом в июне, когда пришел в поликлинику. После выписки из больницы петербуржец столкнулся с рядом трудностей: банки и социальные службы признали его умершим, а в ЗАГСе ему выдали свидетельство о смерти. Адвокаты пострадавшего обратились в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

