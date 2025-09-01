День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:41

Россиянин два месяца пытается доказать, что он не умер

Живого петербуржца признали умершим после кражи его паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Игорь Байков столкнулся с крайне странной ситуацией: его официально объявили умершим, передает РИА Новости. Мужчина уже два месяца пытается через прокуратуру и Следственный комитет добиться признания своего права быть живым человеком.

О том, что мужчину считают умершим, Байков узнал в июне, когда посетил поликлинику. После услышанного он пережил сильный стресс и был доставлен в больницу. Там произошедшее назвали «случайностью».

После выписки из больницы петербуржец столкнулся с проблемой: он не смог снять деньги в банке, так как там его также признали умершим. Его социальное пособие прекратилось. В ЗАГСе ему вручили свидетельство о смерти, а в компании, предоставляющей похоронные услуги, предоставили необходимые документы. В больнице ему также не выдали медицинскую карту, сославшись на его предполагаемую «смерть». Вместо этого ему предложили обратиться в следственные органы.

Оказалось, что проблема возникла из-за кражи паспорта четыре года назад. По этому документу жил и скончался другой человек, что и стало причиной недоразумений. Адвокаты мужчины обратились в прокуратуру, в морге провели изъятие документов.

Ранее в США суд вынес приговор мужчине, который инсценировал собственную гибель. 45-летний Райан Боргвардт из Висконсина признан виновным в препятствовании работе полицейских и приговорен к 89 дням тюремного заключения — ровно столько он считался пропавшим.

Санкт-Петербург
смерти
паспорта
люди
ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.