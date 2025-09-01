Россиянин два месяца пытается доказать, что он не умер

Россиянин два месяца пытается доказать, что он не умер Живого петербуржца признали умершим после кражи его паспорта

В Санкт-Петербурге Игорь Байков столкнулся с крайне странной ситуацией: его официально объявили умершим, передает РИА Новости. Мужчина уже два месяца пытается через прокуратуру и Следственный комитет добиться признания своего права быть живым человеком.

О том, что мужчину считают умершим, Байков узнал в июне, когда посетил поликлинику. После услышанного он пережил сильный стресс и был доставлен в больницу. Там произошедшее назвали «случайностью».

После выписки из больницы петербуржец столкнулся с проблемой: он не смог снять деньги в банке, так как там его также признали умершим. Его социальное пособие прекратилось. В ЗАГСе ему вручили свидетельство о смерти, а в компании, предоставляющей похоронные услуги, предоставили необходимые документы. В больнице ему также не выдали медицинскую карту, сославшись на его предполагаемую «смерть». Вместо этого ему предложили обратиться в следственные органы.

Оказалось, что проблема возникла из-за кражи паспорта четыре года назад. По этому документу жил и скончался другой человек, что и стало причиной недоразумений. Адвокаты мужчины обратились в прокуратуру, в морге провели изъятие документов.

Ранее в США суд вынес приговор мужчине, который инсценировал собственную гибель. 45-летний Райан Боргвардт из Висконсина признан виновным в препятствовании работе полицейских и приговорен к 89 дням тюремного заключения — ровно столько он считался пропавшим.