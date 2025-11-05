Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:10

Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева

Не менее 15 детей из России, Белоруссии и Украины попали в базу «Миротворца»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не менее 15 детей из России, Белоруссии и Украины попали в базу «Миротворца», передает ТАСС. Самый старший из них родился в 2009 году, а самый младший — в 2022-м.

Причиной внесения несовершеннолетних в базу стало якобы «покушение на суверенитет» Украины. Отмечается, что они въезжали в ДНР и ЛНР с территории Ростовской области.

Ранее журналист Роман Протасевич попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот является сотрудником белорусской разведки, а чуть позже журналист подтвердил это сам.

До этого создатели «Миротворца» внесли в базу 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. В карточках указаны персональные данные и фотографии несовершеннолетних. При этом значительная часть списка состоит из граждан Украины.

В конце октября двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков попал в базу сайта «Миротворец» из-за «угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». Известно, что спортсмен выиграл две золотые медали в Токио среди фехтовальщиков с ограниченной подвижностью.

