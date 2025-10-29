Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:23

На «Миротворце» появились новые имена малышей

В базу «Миротворца» внесли 25 детей двух–трех лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели украинского сайта «Миротворец» внесли в базу 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. В карточках указаны персональные данные и фотографии несовершеннолетних. При этом значительная часть списка состоит из граждан Украины.

Детям вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» страны. В материалах сайта отмечено, что они пересекали КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. По данным ресурса, только за текущую неделю на сайт внесены сведения примерно о 100 детях в возрасте двух–трех лет.

Ранее двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». Известно, что спортсмен выиграл две золотые медали в Токио среди фехтовальщиков с ограниченной подвижностью.

До этого в базу «Миротворца» внесли полного тезку президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в «покушении на территориальную целостность» и «сознательном нарушении государственной границы». Всего за недавнее время в реестр ресурса добавили трех человек с идентичными ФИО.

