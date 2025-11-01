Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 09:20

Белорусский оппозиционер стал врагом Киева после признания Лукашенко

Протасевич внесен в базу «Миротворца»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Оппозиционный журналист Роман Протасевич внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот является сотрудником белорусской разведки, а чуть позже журналист подтвердил это сам, передает ТАСС.

Ранее создатели «Миротворца» внесли в базу 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. В карточках указаны персональные данные и фотографии несовершеннолетних. При этом значительная часть списка состоит из граждан Украины.

Также в «Миротворец» внесли полного тезку президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в «покушении на территориальную целостность» и «сознательном нарушении государственной границы». Всего за недавнее время в реестр ресурса добавили трех человек с идентичными именами.

Тем временем посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что Москва и Минск работают над созданием единого списка экстремистов и экстремистских ресурсов. По его словам, идея уже обсуждается на уровне министерств внутренних дел.

Александр Лукашенко
Роман Протасевич
Украина
политика
