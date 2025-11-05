Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:19

Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах

В ДНР и ЛНР участились случаи фиктивных ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей массово сталкиваются с мошенническими схемами при оформлении страховых выплат по ОСАГО, рассказала директор по коммуникациям ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская на Форуме лидеров страхового рынка. По данным «Коммерсанта», злоумышленники искусственно создают ложные ДТП или фальсифицируют повреждения с помощью компьютерных программ, а затем взыскивают ущерб через суброгацию с ни в чем не повинных водителей.

По ее словам, злоумышленники инсценируют ДТП или просто выгоняют машину на дорогу в темное время суток и дорисовывают повреждения в Photoshop. Затем подделывают документы и справки, заявляют об убытке через «Госуслуги Авто» или помощника ОСАГО. После этого страховая компания взыскивает ущерб с предполагаемого «виновника» — жителя новых регионов, который на самом деле не участвовал в аварии. Жители новых регионов становятся жертвами из-за низкой осведомленности о российском страховом законодательстве, проблемах со связью и правовой незащищенностью.

Тем временем вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский предложил поощрять аккуратных водителей скидками на полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Он отметил, что размер платежей по ОСАГО постоянно растет и стал неподъемным.

