В Кремле оценили пользу от победы противника Трампа на выборах в Нью-Йорке Песков: Мамдани на посту мэра Нью-Йорка вряд ли повлияет на диалог по Украине

Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, позиционирующего себя как противника политики президента США Дональда Трампа, вряд ли сможет повлиять на диалог по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о внутренних делах Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Не думаем, что это каким-то образом взаимосвязанные вещи. Это внутренние дела США, — отметил Песков.

Ранее Мамдани заявил, что приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике Трампа и его сторонников. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили Трампу сосредоточить власть. Новый мэр акцентировал внимание на том, что Нью-Йорк останется городом мигрантов, которые его основали, вдохновили и будут продолжать его развитие.

До этого американский миллиардер Илон Маск заявил, что форма избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка является мошеннической. Он указал на отсутствие требования удостоверения личности, двойное указание других кандидатов и расположение фамилии Куомо в конце списка.