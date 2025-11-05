Прокуроры спасли лису из московской квартиры

В Москве сотрудники прокуратуры спасли лису по имени Нильс из квартиры, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. О содержании дикого животного сообщил местный житель.

Как пишет издание, по результатам проверки в ведомстве выявили, что хозяева квартиры содержали чернобурую лису. Они выгуливали животное на поводке во дворе дома, где регулярно играли дети.

Помимо лисы, в квартире обнаружили 15 кур, двух петухов и двух собак. Лису изъяли и передали для реабилитации и содержания в Московский зоопарк, так как содержание таких животных в квартире запрещено законом.

Ранее сообщалось, что в Балаклаве объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства. Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева.