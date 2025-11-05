Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:36

Прокуроры спасли лису из московской квартиры

Чернобурая лисица Чернобурая лисица Фото: Stefan Huwiler/imageBROKER.com/Global Look Press

В Москве сотрудники прокуратуры спасли лису по имени Нильс из квартиры, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. О содержании дикого животного сообщил местный житель.

Как пишет издание, по результатам проверки в ведомстве выявили, что хозяева квартиры содержали чернобурую лису. Они выгуливали животное на поводке во дворе дома, где регулярно играли дети.

Помимо лисы, в квартире обнаружили 15 кур, двух петухов и двух собак. Лису изъяли и передали для реабилитации и содержания в Московский зоопарк, так как содержание таких животных в квартире запрещено законом.

Ранее сообщалось, что в Балаклаве объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства. Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева.

Москва
лисы
прокуратура
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.