Домашний кот стал причиной карантина в крупном крымском городе В Балаклаве объявили карантин из-за найденного кота с бешенством

В Балаклаве объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева. Врачи поставили предварительный диагноз «бешенство» и перенаправили животное в госклинику на изоляцию.

Кот умер, и ветеринары направили его анализы в лабораторию. Там подтвердили наличие у него вируса бешенства. Сейчас государственная ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия, включая профилактическую вакцинацию питомцев. Жителей Балаклавы просят избегать контактов с беспризорными и дикими животными.

В июле в Балаклаве уже вводили карантин из-за бешенства. Тогда местные жители нашли больного лисенка, лежавшего у дороги поблизости от урочища Инжир.

Ранее карантин по бешенству объявили в селах Агаповка и Татищево Челябинской области. В первом нашли зараженную лисицу, а во втором — больной домашний скот. На время карантина жителям сел запретили проведение и участие в ярмарках и других мероприятиях, связанных с перемещением животных.