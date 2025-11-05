Сравнение конфликтов на Украине и в Газе стоило работы репортеру в Италии

Итальянское НА Nova уволило репортера за вопрос о репарациях Украине и Газе

Итальянский репортер был уволен из новостного агентства Nova после своего вопроса на брифинге в Еврокомиссии, сообщает Politico. Журналист Габриэле Нунциати провел параллель между призывами ЕС к России о выплате репараций Украине и возможными обязательствами Израиля по финансированию восстановления сектора Газа.

По информации издания, напряженные переговоры с руководством последовали за брифингом немедленно, а 27 октября корреспонденту официально сообщили о расторжении трудового договора. В своем заявлении агентство Nova пояснило, что заданный вопрос установил некорректное равенство между двумя конфликтами и продемонстрировал «непонимание базовых принципов международного права».

Данный инцидент произошел на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о судьбе замороженных российских активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой выделения Украине нового кредита, который должен быть погашен за счет будущих репараций со стороны России.

Ранее журнал Strategic Culture предупредил о серьезных последствиях для западных экономик от одобрения так называемого репарационного кредита для Украины. По мнению издания, такие действия могут стать финансовой и политической бомбой для европейской стабильности.