Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:30

Сравнение конфликтов на Украине и в Газе стоило работы репортеру в Италии

Итальянское НА Nova уволило репортера за вопрос о репарациях Украине и Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итальянский репортер был уволен из новостного агентства Nova после своего вопроса на брифинге в Еврокомиссии, сообщает Politico. Журналист Габриэле Нунциати провел параллель между призывами ЕС к России о выплате репараций Украине и возможными обязательствами Израиля по финансированию восстановления сектора Газа.

По информации издания, напряженные переговоры с руководством последовали за брифингом немедленно, а 27 октября корреспонденту официально сообщили о расторжении трудового договора. В своем заявлении агентство Nova пояснило, что заданный вопрос установил некорректное равенство между двумя конфликтами и продемонстрировал «непонимание базовых принципов международного права».

Данный инцидент произошел на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о судьбе замороженных российских активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой выделения Украине нового кредита, который должен быть погашен за счет будущих репараций со стороны России.

Ранее журнал Strategic Culture предупредил о серьезных последствиях для западных экономик от одобрения так называемого репарационного кредита для Украины. По мнению издания, такие действия могут стать финансовой и политической бомбой для европейской стабильности.

Италия
СМИ
сектор Газа
Украина
конфликты
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.