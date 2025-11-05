Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:29

Политолог оценил риски для Трампа из-за нового мэра Нью-Йорка

Политолог Перенджиев: новый мэр Нью-Йорка Мамдани не ослабит позиции Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка не сможет пошатнуть позиции президента США Дональда Трампа, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Александр Перенджиев. По его словам, это событие не стало проигрышем главы Белого дома.

Не стоит накручивать. Победа Мамдани не значит, что это какая-то тенденция на победу демократов в будущем. Дело не в том, что Трампу будут сопротивляться. Просто, возможно, обострится сама внутренняя борьба за ресурсы, которые постоянно сокращаются из-за той же политики Трампа, — предположил Перенджиев.

По его словам, в частности, эта борьба связана с введением торговых пошлин в отношении ряда стран, влияющих на американскую экономику. Он добавил, что внутри США «происходит дележка», которая гораздо серьезнее обычной политической гонки за голоса. Эксперт не исключил, что впоследствии именно эта борьба за ресурсы может вызвать политический развал в Штатах.

Ранее Мамдани заявил, что приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике Трампа и его сторонников. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили Трампу сосредоточить власть.

