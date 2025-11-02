Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства В транспорте Москвы ко Дню народного единства подготовили праздничную программу

В Москве ко Дню народного единства организуют праздничную программу с речными прогулками, концертами и флешмобом, рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов. Жителей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии на электросудах, лекции, мастер-классы, киносеансы и выступления артистов проекта «Музыка в метро», передает ТАСС.

Ко Дню народного единства подготовили масштабную программу для москвичей и гостей столицы на Северном и Южном речных вокзалах. Посетителей ждут лекции, мастер-классы, показы фильмов, а также выступления артистов проекта «Музыка в метро». Кроме того, традиционно украсили подвижной состав для создания в городе праздничной атмосферы, — сказал Ликсутов.

По его словам, 4 ноября более 2,8 тыс. автобусов и 1,4 тыс. электробусов Мосгортранса выйдут на маршруты с флагами России и гербом Москвы. Праздничное оформление получат также более 700 автобусов коммерческих перевозчиков. С 3 по 5 ноября на речных электросудах зажгут контурную подсветку в цветах российского триколора. В эти же дни пассажиры смогут посетить бесплатные речные экскурсии от Музея транспорта: 2 ноября по маршруту Новоспасский — ЗИЛ, 3 ноября — ЗИЛ — Печатники.

Помимо прочего, 4 ноября на Северном речном вокзале пройдет масштабный флешмоб, в котором примут участие более 2 тыс. человек. Там же гостей ждут выступления артистов, мастер-классы и развлекательные программы для детей. На Южном вокзале запланированы лекции от Еврейского музея и Русского географического общества, показы фильмов и интерактивные занятия для школьников.

