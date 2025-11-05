Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:28

«Имиджевый ущерб»: политолог о последствиях шатдауна для партий США

Политолог Блохин: шатдаун дискредитировал республиканцев и демократов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство США вновь столкнулось с шатдауном, который нанес серьезный имиджевый ущерб как республиканцам, так и демократам, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, политические партии дискредитировали себя, пренебрегая интересами избирателей в борьбе за более выигрышные позиции.

В рамках шатдауна существуют риски для обеих партий США. Они сами себе нанесли имиджевый ущерб — как республиканцы, так и демократы. Они дискредитировали себя, потому что пытаются разобраться друг с другом и занять более выигрышную позицию, при этом пренебрегая интересами простых граждан. Из-за того, что они не могут договориться, страдают обычные американцы. Понятно, что перед промежуточными выборами каждый хотел ослабить оппонента, — пояснил Блохин.

Ранее стало известно, что частичная приостановка работы федерального правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны. Предыдущий рекорд был установлен в 2018–2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа.

США
республиканцы
демократы
американцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
