05 ноября 2025 в 08:51

Нынешний шатдаун в США стал самым долгим в истории

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны. Уточняется, что предыдущей рекорд был установлен в 2018–2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017–2021 годы).

Тогда шатдаун удалось преодолеть на 35-й день — 25 января 2019 года. После успешного голосования в обеих палатах конгресса Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона в 21:23 по времени восточного побережья США. Приостановка работы правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час.

Ранее верхняя палата Конгресса США в 11-й раз отклонила законопроект о финансах для федерального правительства. Как заявили в пресс-службе Республиканской партии, документ поддержали 50 сенаторов, а 43 высказались против. При этом для принятия проекта закона требовалось 60 голосов. В партии подчеркнули, что демократы в очередной раз выбрали шатдаун ради «медстраховки для нелегалов».

До этого Трамп заявил, что в Демократической партии произошел раскол из-за спора о прекращении шатдауна правительственных учреждений. По его информации, некоторые демократы выступают за возобновление работы федеральных ведомств, в то время как руководство партии настаивает на продолжении блокировки бюджета.

