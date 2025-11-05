Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:34

В 2026 году Камчатке не хватит миллиардов рублей

Дефицит бюджета Камчатки в следующем году составит примерно 6 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский Петропавловск-Камчатский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дефицит бюджета Камчатского края в следующем году составит около 6 млрд рублей, рассказала ТАСС председатель краевого парламента Ирина Унтилова. При этом ожидаемый показатель инфляции на все три года установлен на отметке 4,7%. Унтилова отметила, что средства направят на обеспечение работы бюджетных учреждений, соцвыплаты, зарплаты бюджетников и софинансирование федеральных программ.

Основные параметры бюджета Камчатского края на ближайшие три года выглядят так: в 2026 году прогнозируемые доходы региона составят более 127 млрд рублей, расходы — 133,8 млрд рублей, дефицит — около 6 млн рублей. В последующие два года ожидается бюджет с профицитом в объеме 368,4 млн рублей, — сообщили агентству.

Ранее руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы заявила, что совокупный объем долговых обязательств столицы превысил отметку в 180 млрд рублей. Однако, по ее словам, график погашения задолженности является равномерным и не создает сильной нагрузки для бюджета. Зяббарова отметила, что часть долга состоит из инфраструктурных бюджетных кредитов, которые привлекались из федерального бюджета с 2022 года.

бюджеты
Камчатка
деньги
расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.