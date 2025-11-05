В 2026 году Камчатке не хватит миллиардов рублей Дефицит бюджета Камчатки в следующем году составит примерно 6 млрд рублей

Дефицит бюджета Камчатского края в следующем году составит около 6 млрд рублей, рассказала ТАСС председатель краевого парламента Ирина Унтилова. При этом ожидаемый показатель инфляции на все три года установлен на отметке 4,7%. Унтилова отметила, что средства направят на обеспечение работы бюджетных учреждений, соцвыплаты, зарплаты бюджетников и софинансирование федеральных программ.

Основные параметры бюджета Камчатского края на ближайшие три года выглядят так: в 2026 году прогнозируемые доходы региона составят более 127 млрд рублей, расходы — 133,8 млрд рублей, дефицит — около 6 млн рублей. В последующие два года ожидается бюджет с профицитом в объеме 368,4 млн рублей, — сообщили агентству.

Ранее руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы заявила, что совокупный объем долговых обязательств столицы превысил отметку в 180 млрд рублей. Однако, по ее словам, график погашения задолженности является равномерным и не создает сильной нагрузки для бюджета. Зяббарова отметила, что часть долга состоит из инфраструктурных бюджетных кредитов, которые привлекались из федерального бюджета с 2022 года.