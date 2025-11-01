Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:20

Стало известно, сколько задолжала Москва

Общий долг Москвы превысил 180 млрд рублей

Руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова Руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совокупный объем долговых обязательств Москвы превысил отметку в 180 млрд рублей, сообщила руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы, трансляция которого шла во «ВКонтакте». При этом она заверила, что график погашения задолженности является равномерным и не создает пиковой нагрузки для столичного бюджета.

Сегодня в государственной долговой книге Москвы имеются обязательства на сумму, превышающую 180 млрд рублей, из них 80 млрд рублей — это долговые обязательства по ценным бумагам, которые были выпущены в Москве в 2021 году. Бумаги с разным сроком обращения — трехлетние, которые к сегодняшнему моменту уже погашены. В долговой книге остались пятилетние и семилетние облигации, — сказала Зяббарова.

Она пояснила, что погашение пятилетних облигаций на сумму 10,4 млрд рублей запланировано на 2026 год. Эти расходы уже предусмотрены в проекте городского бюджета, который сейчас рассматривается депутатами. Что касается семилетних облигаций, то их погашение объемом 70 млрд рублей ожидается в 2028 году. Зяббарова подчеркнула, что соответствующие средства также заложены в бюджет на плановый период.

Отдельно она отметила, что остальная часть долга состоит из инфраструктурных бюджетных кредитов, привлекаемых из федерального бюджета с 2022 года. Эти займы предоставляются на 15 лет с началом погашения с третьего года использования средств. В заключение Зяббарова заявила, что текущая долговая нагрузка города находится на минимальном уровне.

Ранее сообщалось, что завод «Улан-Удэстальмост» — крупнейшее предприятие Дальнего Востока — перешел на сокращенный график работы из-за финансового кризиса. Это связано с тем, что заказчики не оплатили услуги на сумму 100,8 млн рублей. Счета завода заблокированы из-за задолженности перед ФНС России.

Россия
Москва
долги
бюджеты
