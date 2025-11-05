Киев мешает журналистам попасть в зоны блокирования ВСУ, чтобы скрыть бедственное положение украинской армии на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская сторона, в свою очередь, заявила о готовности обеспечить сотрудникам СМИ все условия для работы, передает ТАСС.

Вы знаете, что поездка [журналистов] в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг, — сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков констатировал, что Киев не дает журналистам въехать к «котлам» с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. Он подчеркнул, что власти Украины обманывают общественность и жителей своей страны. При этом кроме российских коридоров безопасности иных способов выезда из «котлов» для сотрудников СМИ или самих украинских военнослужащих нет.

Российский лидер Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению главы государства, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и Купянска.