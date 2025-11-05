Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику Врач Кондрахин: постоянный мороз может привести к психическим расстройствам

Постоянный мороз может привести к развитию психических расстройств, заявил в беседе с 360.ru врач Андрей Кондрахин. Он отметил, что жители северных и холодных регионов страны больше подвержены неврозам.

В зоне отрицательных температур люди вынуждены постоянно согреваться, нагревать помещение. Это рано или поздно может привести к психическим расстройствам, потому что идет постоянное перенапряжение психики, — пояснил Кондрахин.

Он подчеркнул, что в таких условиях люди «перманентно чувствуют себя некомфортно». Из-за этого они перенапрягаются и испытывают постоянный невроз, который может перерасти в более серьезное расстройство, предупредил врач.

