05 ноября 2025 в 10:16

Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику

Врач Кондрахин: постоянный мороз может привести к психическим расстройствам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постоянный мороз может привести к развитию психических расстройств, заявил в беседе с 360.ru врач Андрей Кондрахин. Он отметил, что жители северных и холодных регионов страны больше подвержены неврозам.

В зоне отрицательных температур люди вынуждены постоянно согреваться, нагревать помещение. Это рано или поздно может привести к психическим расстройствам, потому что идет постоянное перенапряжение психики, — пояснил Кондрахин.

Он подчеркнул, что в таких условиях люди «перманентно чувствуют себя некомфортно». Из-за этого они перенапрягаются и испытывают постоянный невроз, который может перерасти в более серьезное расстройство, предупредил врач.

Ранее психолог Гульнара Тайчинова заявила, что корректировка дыхания и переключение внимания на физические ощущения способны купировать приступ панической атаки. По ее словам, это состояние выглядит как внезапный приступ страха.

