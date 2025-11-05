Южнокорейская разведка дистанционно замерила пульс Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем, заявило со ссылкой на доклад Национальной разведывательной службы Южной Кореи агентство Yonhap. При этом точный способ получения данных о здоровье лидера Северной Кореи не раскрывается.

В публикации лишь уточняется, что южнокорейским разведчикам удалось дистанционно измерить пульс главы соседнего государства. Они пришли к выводу, что частота сердечных сокращений Ким Чен Ына составляет 80 ударов в минуту. Также в докладе указано, что, хотя вероятность повышенного кровяного давления в прошлом была высокой, теперь она снизилась.

Мы понимаем, что серьезных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия, — резюмировали в разведке.

Ранее армия Северной Кореи запустила около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей. Сеул отметил, что произошедшее не нарушает резолюции СБ ООН.