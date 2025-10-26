Что делать, если накатила тревожность: лечиться самому или бежать к врачу?

Слово «тревожность» лидирует в борьбе за звание «Слова года» в России. Термин набрал уже 25% голосов, обогнав слова «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда» и другие. Почему в мире стало больше тревожников, кто больше других подвержен этому состоянию и как помочь себе, когда беспокойство вытесняет из жизни все остальное — в материале NEWS.ru.

Почему в мире стало больше тревожных расстройств

В 2025 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, согласно которому тревожность является самым распространенным в мире видом психических расстройств. По состоянию на 2021 год, в разгар пандемии коронавируса ими страдали 359 млн человек.

В докладе также сказано, что тревожным расстройствам женщины подвержены чаще мужчин. Симптомы недуга нередко появляются уже в детстве или в подростковом возрасте. Хорошая новость заключается в том, что это состояние успешно поддается лечению, заверили авторы доклада.

«Если мы начнем анализировать, как со временем изменилось количество запросов по темам „панические атаки“, „неврозы“, „тревожные расстройства“, „тревожность“, то мы увидим, что идет очень большой рост. Это связано с несколькими вещами. В первую очередь с уровнем неопределенности в жизни», — рассказал в беседе с NEWS.ru психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, к факторам неопределенности относятся, в частности, экономические и геополитические изменения. Нерешенные мировые вопросы повышают общий уровень тревожности населения, пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если большинство людей обычно имеют средний уровень тревожности, то на фоне этих условий она возрастает», — добавил Жавнеров.

В свою очередь психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова заявила NEWS.ru, что важной причиной повышения уровня тревожности стала пандемия коронавируса. На людей, по ее словам, повлиял страх заболеть и введенные ограничения. Кроме того, нельзя исключать влияние самой инфекции на организм, отметила она.

«Она, видимо, имеет какое-то воздействие на нервные клетки и мозг, потому что у пациентов, перенесших ковид, очень часто появлялись тревожные расстройства, даже у тех, у которых до этого тревоги не было», — указала врач.

Кроме перечисленных факторов на тревожность влияет ускорение темпа жизни, отметили опрошенные NEWS.ru эксперты. В частности, это широкий доступ к различным видам информации, скорость распространения новостей, что может шокировать и пугать людей, вводя их в состояние стресса.

Также из списка влияющих факторов нельзя исключать того, что тема психических расстройств перестала быть табуированной, указал Жавнеров. По его словам, сейчас люди не боятся выглядеть нелепо, рассказывая о своих проблемах в этой области.

«Раньше людям было сложно признать, что они за что-то тревожатся, потому что они думали, что это говорит об их какой-то трусости. Сейчас они понимают, что это просто проблема эмоциональная, психологическая, как и многие другие проблемы», — резюмировал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто больше других подвержен тревожности

Жавнеров считает, что к повышенной тревожности склонны люди, имеющие чрезмерно эмоциональных маму или папу. Кроме того, риск заработать это расстройство есть у тех, кто воспитывался в неполной семье или перенес в детстве серьезный стресс: угроза жизни, насилие или тяжелая болезнь. Психолог предупредил, что если проблемой повышенной тревожности не заниматься, с возрастом она может обостриться.

Тревога обычно характеризуется чувством беспокойства, внутреннего напряжения, неопределенного страха, ожидания угрозы, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и нейропсихолог Татьяна Маремпольская. По ее словам, за это состояние отвечает вегетативная нервная система.

«На это состояние влияют как внутренние факторы — гормональные, иммунные, так и внешние. Внешние события деморализуют, создают благоприятную почву именно для нестабильного психоэмоционального состояния, беспокойства, внутреннего напряжения, страха», — объяснила она.

По словам Маремпольской, повышенной тревожности подвержены школьники из-за высокой учебной нагрузки, пожилые люди старше 60 лет из-за возрастных изменений организма, а также люди, у которых не выстроен стабильный уклад жизни: имеющие кредиты, родители несовершеннолетних детей в разводе, с жилищными проблемами, потерявшие работу и так далее.

Жесткова добавила, что с большей вероятностью тревожное расстройство может развиться у впечатлительных, эмпатичных, переживающих и сенситивных людей.

Как помочь себе справиться с повышенной тревожностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Справиться с повышенной тревожностью может помочь налаживание режима и корректировка образа жизни, указала Маремпольская. По ее словам, тревожное состояние гарантировано людям, засыпающим после полуночи.

«Выработка гормона сна запрограммирована у нас в мозге. Надо приучить себя ложиться до 22:00 — 23:00. И не так, что только оторвались от компьютера, быстро на подушку. У нас еще мозг какое-то время будет работать», — посоветовала психолог.

Она порекомендовала перед сном прогуляться, отложить гаджеты, поговорить о чем-то приятном. Кроме того, эксперт категорически предостерегла от переедания перед сном. Также она посоветовала добавить в график физические нагрузки и наладить личные отношения, если в них имеются проблемы.

Если тревога накатывает в моменте, можно воспользоваться практиками самопомощи, отметила Елизавета Жесткова. По ее словам, это может быть работа с дыханием или техника переключения внимания.

«Если на нас накатывает тревога, есть хорошие дыхательные техники. В наше время без проблем можно посмотреть, почитать о них в интернете и научиться правильно дышать. Есть и другие способы: техника мышечной релаксации; техники переключения: посчитать вокруг себя, например, предметы одного цвета», — порекомендовала она.

Жесткова отметила, что если тревога приобрела характер расстройства, без помощи специалиста не обойтись.

«Если это ПТСР, личностное тревожное, обсессивно-компульсивное или тревожно-депрессивное расстройство, здесь нужны медикаменты, обязательна помощь психиатра», — резюмировала Жесткова.

