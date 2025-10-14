Названа самая частая причина обращения москвичей за психологической помощью

Одной из самых распространенных причин, по которым москвичи обращаются на номер неотложной психологической помощи «051», являются вопросы о смысле жизни, заявил замдиректора Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников. Среди основных тем обращений также часто упоминаются утрата, тревожные и депрессивные состояния, страхи и фобии, передает ТАСС.

Постников отметил, что сезонные колебания не оказывают значительного влияния на количество обращений. Главной причиной звонков являются конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди.

По словам эксперта, с наступлением осени заметного увеличения числа звонков не произошло: прирост составил лишь 2,7% по сравнению с летним сезоном. С начала года на номер «051» от жителей Москвы поступило около 50 тыс. обращений.

Ранее психиатр Юлия Пичугина заявила, что при подозрении на осеннюю депрессию у ребенка важно обратиться к специалистам. В случае подтверждения диагноза применяются те же методы лечения, что и у взрослых: психотерапия и медикаменты по назначению врача.