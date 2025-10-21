Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 07:05

Психиатр раскрыл разницу между депрессией и осенней хандрой

Психиатр Белов: депрессия отличается от осенней хандры тяжестью симптомов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Депрессия отличается от осенней хандры тяжестью симптомов, заявил NEWS.ru психиатр Лев Белов. По словам специалиста, психическое расстройство проявляется выраженным упадком сил, длящимся более двух недель.

Депрессия — это серьезное психическое расстройство, которое влияет на все сферы жизни. Ее главное отличие от осенней хандры — стойкость и глубина симптомов, которые длятся более двух недель. К ним относятся подавленное настроение, ангедония — то есть полная утрата способности получать удовольствие от чего бы то ни было, и выраженный упадок сил, — пояснил Белов.

Он отметил, что осенняя хандра, в отличие от депрессии, не является заболеванием и не требует специализированного лечения. По словам Белова, это состояние грусти и апатии связано с укорочением светового дня, плохой погодой и окончанием периода отпусков. Психиатр добавил, что при хандре человек сохраняет способность радоваться любимым занятиям и может заставить себя выполнять повседневные обязанности.

Осенняя хандра — это скорее состояние грусти и апатии, вызванное внешними факторами: укорочением светового дня, плохой погодой, окончанием отпуска и приближающейся зимой. Сниженное настроение при ней легко поднять любимым делом, встречей с друзьями или небольшой победой. При этом интерес к жизни и энергия могут снижаться, но не утрачиваются: человек может заставить себя пойти на работу, а книга, сериал или хобби все еще приносят удовольствие. Это явление не требует специального лечения, — резюмировал Белов.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что избавиться от осенней хандры можно, если чаще радовать себя. По ее словам, спрос на услуги психологов вырос на 30% на фоне участившихся случаев сезонного снижения настроения у россиян.

