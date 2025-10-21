Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны

Составление плана выполнения задач способствует предотвращению возникновения жестких дедлайнов, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, строгие сроки вызывают тревогу и внутреннее напряжение.

Жесткие внутренние дедлайны — один из самых распространенных источников хронического напряжения у высокомотивированных людей. Если человек мыслит в парадигме «нужно сделать до пятницы, иначе провал», то он начинает действовать не из стратегии, а из тревоги. Вместо жесткого требования к самому себе эффективнее определить регулярные действия, которые помогут спланировать ресурсы и достигнуть поставленной цели в срок. Такой подход дает чувство контроля над ситуацией, — отметила Голубович-Красавцева.

Она разъяснила, что причины невыполнения задач в срок часто кроются не в лени или безответственности, а в том, что изначально был недооценен реальный объем необходимых усилий. Кроме того, по словам психолога, в данном контексте зачастую не учитываются текущее состояние и доступные ресурсы.

Задайте себе вопрос: «Если бы с этим заданием ко мне пришел коллега, какие сроки я бы посчитал адекватными?» Чужой контекст помогает выйти из искаженного восприятия и перевести задачу из режима быстрой, но не всегда эффективной реакции, в режим проактивности, когда вы не ставите себе ультиматумов, а ориентируетесь на разумный диапазон, — добавила Голубович-Красавцева.

Она отметила, что краткие заметки о достижениях, препятствиях и возможностях улучшения планирования помогают объективно оценить продуктивность и снизить уровень самокритики. Умение договариваться с собой, по мнению психолога, является важной управленческой компетенцией.

