21 октября 2025 в 05:00

Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны

Психолог Голубович-Красавцева: план выполнения задач поможет избежать дедлайнов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Составление плана выполнения задач способствует предотвращению возникновения жестких дедлайнов, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, строгие сроки вызывают тревогу и внутреннее напряжение.

Жесткие внутренние дедлайны — один из самых распространенных источников хронического напряжения у высокомотивированных людей. Если человек мыслит в парадигме «нужно сделать до пятницы, иначе провал», то он начинает действовать не из стратегии, а из тревоги. Вместо жесткого требования к самому себе эффективнее определить регулярные действия, которые помогут спланировать ресурсы и достигнуть поставленной цели в срок. Такой подход дает чувство контроля над ситуацией, — отметила Голубович-Красавцева.

Она разъяснила, что причины невыполнения задач в срок часто кроются не в лени или безответственности, а в том, что изначально был недооценен реальный объем необходимых усилий. Кроме того, по словам психолога, в данном контексте зачастую не учитываются текущее состояние и доступные ресурсы.

Задайте себе вопрос: «Если бы с этим заданием ко мне пришел коллега, какие сроки я бы посчитал адекватными?» Чужой контекст помогает выйти из искаженного восприятия и перевести задачу из режима быстрой, но не всегда эффективной реакции, в режим проактивности, когда вы не ставите себе ультиматумов, а ориентируетесь на разумный диапазон, — добавила Голубович-Красавцева.

Она отметила, что краткие заметки о достижениях, препятствиях и возможностях улучшения планирования помогают объективно оценить продуктивность и снизить уровень самокритики. Умение договариваться с собой, по мнению психолога, является важной управленческой компетенцией.

Ранее психолог Кристина Мизерная заявила, что основной причиной профессионального выгорания является недостаток полноценного отдыха. По ее словам, хотя пролистывание социальных сетей или просмотр сериалов могут временно отвлечь, они не восполняют утраченные силы.

