15 сентября 2025 в 05:20

Психолог назвала главную причину выгорания на работе

Психолог Мизерная: выгорание наступает из-за отказа от полноценного отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главная причина выгорания на работе заключается в отсутствии полноценного отдыха, заявила NEWS.ru психолог Кристина Мизерная. По ее словам, пролистывание ленты в соцсетях или просмотр сериалов отвлекает, но не восстанавливает силы.

Почему мы выгораем и как научиться отдыхать по-настоящему? Выгорание — это не просто усталость, а состояние, когда эмоциональные и физические ресурсы истощены. Чаще всего оно возникает, когда мы долго живем в режиме «надо» и игнорируем собственные потребности. Ключевой триггер — отсутствие качественного отдыха. Многие считают отдыхом пролистывание ленты в соцсетях или просмотр сериалов на фоне, но это не восстанавливает, а лишь забивает паузу, — пояснила психолог.

По словам Мизерной, чтобы восстановить силы, важно переключать тип активности. Если работа связана с умственным трудом, то помогает физическая нагрузка: прогулка, йога, танцы, а если наоборот — стоит дать себе время на тишину, чтение или медитацию, отметила эксперт.

Настоящий отдых — это когда вы возвращаетесь к делам с ощущением энергии, а не с тяжестью. Для этого нужно разрешить себе быть непродуктивным и хотя бы час в день делать что-то только ради удовольствия, — поделилась Мизерная.

Ранее бизнес-психолог Данил Бережной заявил, что ключом к решению споров в коллективе может стать легализация правды. Он подчеркнул важность обучения сотрудников техникам конструктивного разрешения конфликтов и самодиагностики для предупреждения кризисов на рабочем месте.

психология
работа
отдых
советы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
