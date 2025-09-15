Психолог назвала главную причину выгорания на работе

Главная причина выгорания на работе заключается в отсутствии полноценного отдыха, заявила NEWS.ru психолог Кристина Мизерная. По ее словам, пролистывание ленты в соцсетях или просмотр сериалов отвлекает, но не восстанавливает силы.

Почему мы выгораем и как научиться отдыхать по-настоящему? Выгорание — это не просто усталость, а состояние, когда эмоциональные и физические ресурсы истощены. Чаще всего оно возникает, когда мы долго живем в режиме «надо» и игнорируем собственные потребности. Ключевой триггер — отсутствие качественного отдыха. Многие считают отдыхом пролистывание ленты в соцсетях или просмотр сериалов на фоне, но это не восстанавливает, а лишь забивает паузу, — пояснила психолог.

По словам Мизерной, чтобы восстановить силы, важно переключать тип активности. Если работа связана с умственным трудом, то помогает физическая нагрузка: прогулка, йога, танцы, а если наоборот — стоит дать себе время на тишину, чтение или медитацию, отметила эксперт.

Настоящий отдых — это когда вы возвращаетесь к делам с ощущением энергии, а не с тяжестью. Для этого нужно разрешить себе быть непродуктивным и хотя бы час в день делать что-то только ради удовольствия, — поделилась Мизерная.

