12 сентября 2025 в 11:27

Психолог назвал ключ к разрешению конфликтов в коллективе

Психолог Бережной: легализация правды станет шагом к решению споров в коллективе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключом к решению споров в коллективе может стать легализация правды, заявил бизнес-психолог Данил Бережной. В беседе с телеканалом 360.ru он подчеркнул важность обучения сотрудников техникам конструктивного разрешения конфликтов и самодиагностики для предупреждения кризисов на рабочем месте.

В нашей культуре принято скрытое накопление недовольства, что приводит к обострению источников ссоры. Важно подобрать технологии, которые в моменте помогут сотрудникам говорить правду о том, что происходит и что они чувствуют, — пояснил Бережной.

Он отметил, что конфликты на работе ускоряют развитие сотрудников и компании, если их правильно разрешать. Специалист предложил использовать техники, такие как «зеркальное отражение и правда», «упреждающая искренность» и «вопрос вместо утверждения», а также развивать культуру откровенности. По его словам, инвестиции в обучение сотрудников окупаются за 10–15 дней и помогают снизить потери выручки до 4%.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что с буллингом на работе могут столкнуться новые сотрудники, а также работники, которые начали преуспевать. По ее словам, участвовать в травле могут как коллеги, так и начальство.

