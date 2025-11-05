Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:18

Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных

Карьерный эксперт Семеренко: первый рабочий день нужен для адаптации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый рабочий день после длинных выходных стоит рассматривать как адаптационный, рассказал RT карьерный эксперт Святослав Семеренко. Он призвал не пытаться решить сразу все накопившиеся вопросы.

Начните с самых простых, рутинных задач — они помогут мягко вспомнить рабочий процесс. Сложные и стратегические вопросы можно смело отложить на потом, дав мозгу возможность проснуться, — рассказал Семеренко.

Карьерный эксперт также посоветовал делать небольшие перерывы. По его словам, к вечеру среды или утру четверга должно получиться вернуться в привычный ритм.

Ранее HR-менеджер Анастасия Курникова рассказала, что сотрудникам старшего возраста иногда становится некомфортно работать с молодыми руководителями. Она отметила, что в современном мире возраст становится менее значимым, чем компетенции и достигнутые результаты.

работа
выходные
карьера
адаптация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.