Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных Карьерный эксперт Семеренко: первый рабочий день нужен для адаптации

Первый рабочий день после длинных выходных стоит рассматривать как адаптационный, рассказал RT карьерный эксперт Святослав Семеренко. Он призвал не пытаться решить сразу все накопившиеся вопросы.

Начните с самых простых, рутинных задач — они помогут мягко вспомнить рабочий процесс. Сложные и стратегические вопросы можно смело отложить на потом, дав мозгу возможность проснуться, — рассказал Семеренко.

Карьерный эксперт также посоветовал делать небольшие перерывы. По его словам, к вечеру среды или утру четверга должно получиться вернуться в привычный ритм.

