Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных

Первый рабочий день после длинных выходных стоит рассматривать как адаптационный, рассказал RT карьерный эксперт Святослав Семеренко. Он призвал не пытаться решить сразу все накопившиеся вопросы.
Начните с самых простых, рутинных задач — они помогут мягко вспомнить рабочий процесс. Сложные и стратегические вопросы можно смело отложить на потом, дав мозгу возможность проснуться, — рассказал Семеренко.
Карьерный эксперт также посоветовал делать небольшие перерывы. По его словам, к вечеру среды или утру четверга должно получиться вернуться в привычный ритм.
Ранее HR-менеджер Анастасия Курникова рассказала, что сотрудникам старшего возраста иногда становится некомфортно работать с молодыми руководителями. Она отметила, что в современном мире возраст становится менее значимым, чем компетенции и достигнутые результаты.