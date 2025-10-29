HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником HR-менеджер Курникова: важно налаживать общение с молодыми начальниками

Сотрудникам старшего возраста иногда становится некомфортно работать с молодыми руководителями, рассказала «Вестям Подмосковья» HR-менеджер в коммуникационном агентстве Анастасия Курникова. Она отметила, что в современном мире возраст становится менее значимым, чем компетенции и достигнутые результаты. По словам эксперта, важно общаться со своими молодыми начальниками, чтобы лучше их понимать.

В ближайшем будущем представители поколения миллениалов будут составлять до 75% рабочей силы в глобальном масштабе, а это ведет к увеличению числа молодых руководителей. Важно инициировать открытый диалог с новым руководителем, чтобы понять его ожидания, стиль управления и ключевые приоритеты в работе отдела, — рассказала Курникова.

HR посоветовала старшим сотрудникам взять на себя роль стратегического помощника. По ее словам, несмотря на лидерские качества и способности в генерации идей, такие руководители могут упускать детали.

