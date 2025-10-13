Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:54

Психолог рассказала, почему у мужчин-миллениалов необычные увлечения

Психолог Бурлакова: мужчины-миллениалы ищут себя при помощи необычных хобби

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчины-миллениалы находятся в поиске себя, поэтому порой отдает предпочтения необычным хобби, например, становятся астрологами или мастерами маникюра, считает психолог Ольга Бурлакова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что это связано с историческими трансформациями и поиском идентичности в условиях постоянных перемен.

Сейчас миллениалы-мужчины действительно находятся в поиске себя. Это связано с тем, что их возрастной период совпал с распадом Советского Союза и исчезновением общей идеологии, которая объединяла нацию. Раньше главенствовали труд, коллективизм, помощь друг другу, совместные поездки, — пояснила психолог.

Бурлакова обратила внимание, что на смену коллективизму пришли рыночные отношения. По словам специалиста, акцент сместился на личную выгоду, из-за чего общество стало разобщенным.

Психолог Валерия Харитонова ранее предупредила, что чаще всего с профессиональным выгоранием на работе сталкиваются самые ответственные сотрудники. По ее словам, они замечают проблему слишком поздно.

миллениалы
россияне
увлечения
астрологи
