Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе Психолог Харитонова: чаще всего на работе выгорают самые ответственные

Чаще всего с профессиональным выгоранием на работе сталкиваются самые ответственные сотрудники, заявила психолог Валерия Харитонова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, они замечают проблему слишком поздно. Кроме того, по ее словам, в зоне риска находятся перфекционисты и работники, которые не умеют показывать слабость.

Перфекционисты, люди с высокой планкой, привыкшие все держать под контролем и не показывать слабость. Именно поэтому они замечают проблему слишком поздно, когда сил почти не остается. Особенно уязвимы те, кто работает в профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми: врачи, педагоги, психологи, менеджеры, — заявила Харитонова.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что бессонница, гипервозбуждение, появление или усугубление вредных привычек может сигнализировать об эмоциональном выгорании из-за работы. Она отметила, что с так называемым тихим срывом чаще сталкиваются представители старшего поколения.