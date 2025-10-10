Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:46

Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе

Психолог Харитонова: чаще всего на работе выгорают самые ответственные

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего с профессиональным выгоранием на работе сталкиваются самые ответственные сотрудники, заявила психолог Валерия Харитонова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, они замечают проблему слишком поздно. Кроме того, по ее словам, в зоне риска находятся перфекционисты и работники, которые не умеют показывать слабость.

Перфекционисты, люди с высокой планкой, привыкшие все держать под контролем и не показывать слабость. Именно поэтому они замечают проблему слишком поздно, когда сил почти не остается. Особенно уязвимы те, кто работает в профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми: врачи, педагоги, психологи, менеджеры, — заявила Харитонова.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что бессонница, гипервозбуждение, появление или усугубление вредных привычек может сигнализировать об эмоциональном выгорании из-за работы. Она отметила, что с так называемым тихим срывом чаще сталкиваются представители старшего поколения.

