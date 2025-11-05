Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:38

Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде

Готовившегося к Олимпиаде боксера Виталона парализовало после падения с лестницы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Австралийский боксер Коди Виталон, готовившийся выступить на Олимпийских играх 2028 года, получил тяжелую травму позвоночника после падения с лестницы в собственном доме, сообщает местное издание 7NEWS. По его информации, 26-летний спортсмен оказался парализован.

Жизнь боксера, претендующего на олимпийскую награду, перевернулась с ног на голову из-за падения с лестницы. После спортсмен сразу же вернулся в постель, а на следующее утро проснулся и был не в силах пошевелиться, — говорится в материале.

Как отмечает издание, Виталон упал, споткнувшись о детское ограждение на лестнице. Утром следующего дня он обнаружил, что не может двигаться. Медицинское обследование выявило переломы двух шейных позвонков — C4 и C5. Боксеру провели экстренную операцию, в ходе которой поврежденный позвонок заменили титановым имплантатом. Хирургическое вмешательство позволило избежать паралича — врачи прогнозируют, что спортсмен сможет ходить после реабилитации.

Однако продолжение боксерской карьеры врачи исключили. Виталон, который планировал участвовать в Олимпийских играх 2028 года, теперь вынужден сосредоточиться на восстановлении, которое займет не менее 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, выступающий за клуб «Гуанси Пинго», получил тяжелейшую травму шеи во время матча Второй лиги Китая против «Чунцин Тунлянлун». Футболист получил множественные переломы шейных позвонков после удара о рекламный щит. Его карьера находится под угрозой, поскольку врачи прогнозируют высокий риск паралича нижних конечностей.

Австралия
спорт
боксеры
падения
операции
