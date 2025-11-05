Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу

Депутат Чаплин: покупать первую дачу лучше в обустроенном поселке

Покупать первую дачу лучше всего в обустроенном поселке, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что в случае если дачная жизнь наскучит, такой участок будет проще продать.

Для новичков предпочтительнее рассматривать обустроенные поселки, так как вариант «дальнего угла» без коммуникаций может потребовать слишком больших вложений и труда. Если вдруг не понравится быть дачником, продать участок с минимальной инфраструктурой будет крайне сложно, — рассказал Чаплин.

Депутат также призвал выбирать дома с удобствами. По его словам, это позволит как можно быстрее начать пользоваться дачей, чтобы понять свои потребности и двигаться дальше в будущем.

Ранее Чаплин рассказывал, что россияне могут получить налоговый вычет за дачный участок. Если участок занимает шесть соток или меньше, его владелец полностью освобождается от уплаты земельного налога.

