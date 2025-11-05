Биография, личная жизнь, карьера, смерть: как жил Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев умер на 77-м году жизни. Как жил народный артист России, как сложились его личная жизнь и карьера?

Биография и карьера

Будущая звезда советского телевидения родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители занимали высокие должности: мать служила капитаном КГБ, а отец был полковником МВД. Несмотря на строгие профессии родителей, в семье царила атмосфера поддержки детских увлечений.

Судьбоносным моментом в жизни Николаева стал визит в школу режиссера Игоря Левинского, который искал подростка для телеспектакля. Педагоги рекомендовали ему 13-летнего Юру из драмкружка. Юноша успешно прошел пробы и получил роль в постановке «Мужской разговор», что помогло ему окончательно определиться с профессией.

Николаев после школы поступил в ГИТИС с первой попытки. После окончания института был принят в труппу театра имени Пушкина. Вскоре ему доверили ведение телепередач, дебютной программой стала «Вперед, мальчишки!», первый выпуск которой вышел в 1975 году. В этом же году он стал вести «Утреннюю почту», которая стала визитной карточкой, мгновенно завоевав любовь зрителя.

В 1991 году Николаев создал продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), которая выпускала еженедельную программу «Утренняя звезда». Он же был ее ведущим на протяжении 12 лет. Многие нынешние звезды дебютировали в программе в юном возрасте. В ней выступила Ани Лорак — Каролина Куек из Черновицкой области придумала этот псевдоним специально для телепередачи. Певица Валерия появилась в «Утренней звезде», когда ей было 24, вопреки правилам: возраст участников не должен был превышать 22 года.

Юлию Началову многие до сих пор помнят по «Утренней звезде», где она заняла первое место. После смерти певицы Николаев признавался, что связь между ними не прерывалась даже спустя долгие годы.

Сергей Лазарев и Влад Топалов появились в программе в составе детского коллектива «Непоседы». Юная Анжелика Варум тоже дебютировала на сцене сольно в «Утренней звезде».

Личная жизнь

Первой супругой Николаева стала однокурсница по имени Галина, второй и последней — Элеонора Гравис, дочь джазового музыканта Александра Грависа, с которой артист прожил в браке более 50 лет, супругу он ласково называл Лялей и ангелом-хранителем. Они познакомились, когда Элеоноре было 14 лет, но поженились позже, в 1975-м, когда за плечами у ведущего уже был первый брак.

Детей у пары не было.

«Абортов мы не делали, может, группы крови несовместимы, не знаю. Раньше не было таких возможностей, как сейчас. А сейчас… Куда заводить детей, когда их надо растить и ставить на ноги? Мы ничего не делали, чтобы не иметь детей. Но увы. И это серьезная проблема, никому такого не пожелаю», — цитирует Элеонору Николаеву издание СтарХит.

Сам же телеведущий предполагал, что причиной бездетности могло быть его злоупотребление алкоголем.

Что известно о смерти Николаева, причины

Телеведущий скончался на 77-м году жизни.

Родственники телеведущего в беседе с ТАСС подтвердили печальную новость. Однако причину смерти раскрывать не стали.

При этом Telegram-канал SHOT сообщил, что Николаев скончался из-за тяжелого заболевания легких. По данным источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.

Как уточнил канал, Николаев страдал хроническими заболеваниями дыхательных путей и продолжал курить, несмотря на предупреждения врачей. SHOT написал, что в октябре телеведущего госпитализировали после приступа удушья и сильного головокружения.

Кроме того, по информации источника, Николаев прежде перенес тяжелую операцию на бедре после падения и в 2024 году переболел коронавирусом, а в последние недели он жаловался на слабость, кашель и боль в груди.

