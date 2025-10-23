Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 03:46

Конец октября — не приговор для сада: эти многолетники можно смело сажать до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конец октября — не приговор для сада, а идеальное время для посадки самых выносливых видов цветов, которые прекрасно укореняются до зимы.

Смело сажайте пионы, которые как раз нуждаются в прохладной почве для формирования корней — размещайте деленки так, чтобы почки были заглублены на 3–5 см. Хосты с закрытой корневой системой тоже отлично приживутся — просто хорошо замульчируйте их после посадки. Астильбы и бузульники, посаженные в конце октября, успеют укорениться до морозов и весной тронутся в рост раньше других. Флоксы метельчатые и лилейники тоже можно сажать до промерзания почвы — главное, хорошо полить после посадки и укрыть слоем торфа или компоста.

Эти многолетники можно смело сажать до заморозков. Они отличаются феноменальной жизнестойкостью, а осенняя посадка позволяет им пройти естественную стратификацию и сформировать мощную корневую систему для буйного роста весной. Просто укройте новосадки лапником или листвой после установления морозов, и ваши растения прекрасно перезимуют.

Ранее был назван цветок, который не боится ни дождя, ни жары — стойко перенесет все летние катаклизмы.

многолетники
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
