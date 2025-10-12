Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 07:46

Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете цветок, который стойко перенесет все летние катаклизмы, обратите внимание на циннию. Это растение — настоящий богатырь в мире цветов, который не боится ни дождя, ни жары.

Ее крепкие прямостоячие стебли не ломаются под напором воды и ветра, а плотные лепестки сохраняют свою яркую окраску и форму даже в самую жаркую погоду. Цинния будет безостановочно цвести все лето, выпуская все новые и новые махровые соцветия-помпоны самых сочных оттенков. Посадите ее рассаду в хорошо прогретую почву на солнечном, защищенном от сквозняков месте, и она отблагодарит вас фантастической жизнестойкостью и продолжительным цветением.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать стабильно декоративную клумбу, не зависящую от капризов погоды. Цинния требует минимального ухода, довольствуясь редкими поливами и прополкой, и станет главным акцентом вашего сада. Теперь секрет неубиваемой клумбы раскрыт!

Ранее был назван цветок для посадки под зиму, который порадует атласными цветами при минимальном уходе.

Дарья Иванова
Д. Иванова
