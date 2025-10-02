Клумба из атласных цветов при минимальном уходе: сеять под зиму

Годеция — изящный однолетник, который поражает шелковистыми цветами, напоминающими атласные ткани, и исключительной холодостойкостью, позволяющей сеять ее под зиму.

Главные преимущества годеции: обильное цветение с июня до первых заморозков, крупные цветки диаметром 5–8 см всех оттенков розового, лососевого, карминного и белого, а также устойчивость к весенним заморозкам.

Для октябрьского посева выберите солнечный участок с рыхлой почвой, рассыпьте семена по поверхности, присыпьте землей (не более 0,5 см) и уплотните. Полив не требуется — осенние дожди и тающий снег обеспечат естественную стратификацию. Весной всходы проредите на расстояние 20–25 см.

Годеция не боится ветра, цветет даже в полутени и не требует сложного ухода: достаточно полива в засуху и удаления увядших цветков. Посейте годецию в октябре — и вы получите роскошную клумбу из атласных цветов, которая преобразит сад при минимальном уходе.

