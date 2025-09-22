«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 23:01

Эти цветы превратят унылую клумбу в солнечный шар: посадка под зиму семенами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настурция — цветок, который сочетает в себе декоративность и практическую пользу. Ее преимущества — яркие цветы желтой гаммы, которые цветут с июня до заморозков, и способность отпугивать вредителей от соседних растений.

Этот цветок совершенно неприхотлив, растет на бедных почвах и не требует частых поливов. Для посадки под зиму семенами выберите сухое возвышенное место с хорошо дренированной почвой, сделайте лунки глубиной 2–3 см на расстоянии 20–30 см друг от друга. В ноябре, когда установятся стабильные заморозки, разложите в каждую лунку по 2–3 крупных семени, присыпьте сухой землей или торфом и укройте лапником для снегозадержания.

Весной укрытие снимите — семена пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие закаленные всходы, которые зацветут на 2–3 недели раньше весенних посевов. Эти цветы своей яркостью превратят унылую клумбу в огненный шар.

Ранее был назван многолетник, который не боится урагана. Роскошно цветет на ветреных участках.

Читайте также
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Общество
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день
Общество
Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день
Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь: сажать на рассаду в ноябре
Общество
Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь: сажать на рассаду в ноябре
Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»
Общество
Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»
«Розовый жемчуг» — колоски, которые привлекают взгляд: необычный многолетник
Общество
«Розовый жемчуг» — колоски, которые привлекают взгляд: необычный многолетник
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФРГ раскрыли, что произойдет в случае горячего конфликта с РФ
«О, горе мне!»: Мединский иронично ответил на запрет фильма Гайдая
Российских туристов на Кавказе призвали к порядку
«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши
Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже
Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ
На подлете к Севастополю уничтожили несколько дронов ВСУ
Стало известно, сколько рейсов перенесли и отменили в Шереметьево
Кологривый вышел в свет с ребенком и бывшей женой
Силы ПВО сбили еще один дрон над Москвой
Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса
Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов
В США запустили производство секретного истребителя будущего
Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.