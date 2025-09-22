Эти цветы превратят унылую клумбу в солнечный шар: посадка под зиму семенами

Настурция — цветок, который сочетает в себе декоративность и практическую пользу. Ее преимущества — яркие цветы желтой гаммы, которые цветут с июня до заморозков, и способность отпугивать вредителей от соседних растений.

Этот цветок совершенно неприхотлив, растет на бедных почвах и не требует частых поливов. Для посадки под зиму семенами выберите сухое возвышенное место с хорошо дренированной почвой, сделайте лунки глубиной 2–3 см на расстоянии 20–30 см друг от друга. В ноябре, когда установятся стабильные заморозки, разложите в каждую лунку по 2–3 крупных семени, присыпьте сухой землей или торфом и укройте лапником для снегозадержания.

Весной укрытие снимите — семена пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие закаленные всходы, которые зацветут на 2–3 недели раньше весенних посевов. Эти цветы своей яркостью превратят унылую клумбу в огненный шар.

