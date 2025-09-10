Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот многолетник не боится урагана! Роскошно цветет на ветреных участках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мордовник обыкновенный — этот многолетник не боится урагана! Он не только выживает, но и роскошно цветет на ветреных участках, даже при шквалистых порывах ветра.

Его секрет — гибкие прочные стебли, покрытые серебристыми волосками, и шаровидные соцветия с идеальной аэродинамической формой, устойчивые к повреждениям. Глубокий стержневой корень надежно удерживает растение в грунте, а колючие листья уменьшают испарение влаги.

Посадите мордовник осенью на солнечном месте с бедной почвой — он не терпит застоя воды и богатых грунтов. Уже на второй год вы получите фантастические сине-голубые соцветия-шары диаметром до 5 см, которые цветут с июля по сентябрь и привлекают пчел со всей округи. Мордовник не требует подвязки, полива и подкормок, выдерживает морозы до -40 °C и выглядит эффектно даже зимой, покрытый инеем.

Ранее был назван многолетник, который не требует частых подкормок, не подвержен болезням и образует плотные ковры. Сажайте осенью — и весной сад взорвется цветами.

