Круче петуний и минимум ухода: сажайте осенью, и ваш сад взорвется цветами

Осень — идеальное время для посадки алиссума, который уже следующей весной порадует пышным цветением и медовым ароматом. Посев проводят в октябре в хорошо дренированную, легкую почву на солнечном участке, слегка присыпая семена грунтом или мульчируя торфом для защиты от морозов.

Алиссум неприхотлив: он устойчив к засухе, холодам и цветет с мая до глубокой осени, привлекая опылителей. В отличие от капризных петуний, он не требует частых подкормок, менее подвержен болезням и образует плотные ковры, идеальные для бордюров, альпинариев и кашпо. Ему нужно минимум ухода — достаточно умеренного полива и обрезки для повторного цветения. Осенняя посадка обеспечивает естественную стратификацию семян и более раннюю всхожесть весной.

