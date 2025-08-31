День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:28

Круче петуний и минимум ухода: сажайте осенью, и ваш сад взорвется цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник намного круче петуний! Он не требует частых подкормок, менее подвержен болезням и образует плотные ковры. Сажайте осенью — и уже весной ваш сад взорвется цветами.

Осень — идеальное время для посадки алиссума, который уже следующей весной порадует пышным цветением и медовым ароматом. Посев проводят в октябре в хорошо дренированную, легкую почву на солнечном участке, слегка присыпая семена грунтом или мульчируя торфом для защиты от морозов.

Алиссум неприхотлив: он устойчив к засухе, холодам и цветет с мая до глубокой осени, привлекая опылителей. В отличие от капризных петуний, он не требует частых подкормок, менее подвержен болезням и образует плотные ковры, идеальные для бордюров, альпинариев и кашпо. Ему нужно минимум ухода — достаточно умеренного полива и обрезки для повторного цветения. Осенняя посадка обеспечивает естественную стратификацию семян и более раннюю всхожесть весной.

Ранее был назван многолетник, который можно посадить в сентябре и забыть о хлопотах на 20 лет: растет даже в Сибири.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Назван куратор нового управления в Кремле
Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.