Сажайте в сентябре — и забудьте о хлопотах на 20 лет: растет даже в Сибири

Сажайте этот многолетник в сентябре и забудьте о хлопотах с клумбами на ближайшие 20 лет. Это растение с огромными ароматными цветами устойчиво к болезням и хорошо переносит зиму — растет даже в Сибири.

Пионы — роскошные многолетники, способные украшать сад десятилетиями, отличаются морозостойкостью (выдерживают до −40 градусов), пышным цветением и неприхотливостью.

Для посадки в сентябре выберите солнечное место с дренированной почвой. Выкопайте яму 60×60 см, насыпьте на дно смесь перегноя (1 ведро), золы (200 г) и суперфосфата (100 г). Деленку корневища с 3–5 почками разместите так, чтобы почки были заглублены на 3–5 см. После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом. Уже следующей весной пион даст первые побеги, а через 2–3 года порадует обильным цветением.

